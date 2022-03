Cristina Ferreira vai substituir Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI. "Será a Cristina a fazer-lhe companhia esta tarde e estou em crer que até sexta-feira. Ficam em muito boa companhia. Acabei de testar positivo à COVID-19", explicou o apresentador nas redes sociais.

Na publicação, Manuel Luís Goucha adianta que tem apenas "sintomas muito ligeiros" e que irá regressar ao Alentejo por uma semana. "Voltarei na próxima segunda. Até lá um abraço a todos", escreveu.

"Os amigos para as ocasiões. O Goucha testou positivo há instantes e por isso vim a correr para lhe fazer companhia durante a tarde. O Mário Jardel encontra assim a sua beautiful Cristina para uma conversa de vida. E não perca o início com um testemunho do João, um português a viver na Ucrânia, que viveu de perto o horror da guerra. Até já", escreveu a apresentadora da TVI na sua conta no Instagram.