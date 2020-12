João Baião e Diana Chaves estão em isolamento depois de terem estado em contacto com Tânia Ribas de Oliveiro, que testou positivo à COVID-19. Com a dupla afastada do pequeno ecrã, o programa "Casa Feliz", da SIC, ficará a cargo de José Figueiras e Ana Marques nos próximos dias.

O canal de Paço de Arcos confirmou ainda que João Baião e Diana Chaves já realizar um teste. "O primeiro teste PCR de ambos deu negativo", avançou a SIC, sublinhando que José Figueiras e Ana Marques vão estar à frente do programa das manhãs até que os apresentadores "voltem a testar e possam regressar".

"Estão a ser seguidas todas as indicações das autoridades de saúde", remata a SIC.