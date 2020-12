Tânia Ribas de Oliveira testou positivo à COVID-19, confirmou a RTP1 em comunicado enviado ao SAPO Mag. "Por indicação da Direção Geral de Saúde, a apresentadora Tânia Ribas de Oliveira encontra-se a partir de hoje a cumprir um período de isolamento profilático devido ao facto de ter testado positivo à COVID-19", explica o canal.

Nas redes sociais, a apresentadora também confirmou ter testado positivo. "Não era bem este o presente de Natal que eu esperava, nem a mensagem de Natal que eu gostaria de deixar aqui hoje, mas a verdade é que também eu ontem testei positivo à COVID-19. Estou sem sintomas e a minha família também está bem. Deixo votos de um Feliz Natal para todos", escreveu Tânia Ribas de Oliveira na sua conta no Instagram.

A apresentadora iria conduzir esta quinta-feira, dia 24 de dezembro, o programa "Festa de Natal". Ao início da manhã, a RTP1 adiantou que a emissão ficaria a cargo de Vanessa Oliveira e José Carlos Malato, tendo depois comunicado o seu cancelamento.

"A RTP, seguindo o seu Plano de Contingência e indicações das Autoridades Nacionais de Saúde, na sequência do teste positivo à COVID-19 da apresentadora Tânia Ribas de Oliveira e após avaliação dos contactos da apresentadora com a equipa de produção e de estúdio nos dias anteriores decidiu cancelar o programa", explica o canal.

"Assim, durante o dia de hoje a RTP1 irá emitir no período da manhã um programa gravado da Praça da Alegria e no período da tarde um concerto de 'André Rieu – Christmas Down Under', em Sydney", acrescenta a RTP.

Tânia Ribas de Oliveira conduziu a emissão desta quarta-feira, 23 de dezembro, do programa "A Nossa Tarde". The Gift, Paulo de Carvalho e Fernando Tordo foram alguns dos convidados do talk show das tardes do canal.

* Notícia atualizada às 10h13