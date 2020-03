No final da emissão desta quarta-feira, dia 11 de março, do "Jornal da Noite", da SIC, Rodrigo Guedes de Carvalho deixou um alerta sobre as medias preventivas relativas ao novo coronavírus (COVID-19) e o momento tornou-se viral. Esta sexta-feira (13), o jornalista voltou a partilhar uma mensagem que rapidamente se tornou no assunto mais comentado no Twitter em Portugal.

"Permita-me uma frase que não é minha, que li hoje nas redes sociais, mas que apetece muito partilhar: 'Aos vossos avós foi-lhes pedido para irem à guerra, a vocês pedem-vos para ficar no sofá. Tenham noção'", disse Rodrigo Guedes de Carvalho.

Na noite de sexta-feira, no Twitter, mais de 10 mil pessoas comentavam a mensagem do jornalista. O vídeo do momento soma milhares de visualizações.

A abertura do "Jornal da Noite" também soma centenas de partilhas.

