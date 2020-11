Os canais de televisão têm ajustado a sua programação devido à pandemia da COVID-19. Nas últimas semanas, a TVI foi forçada a alterar alguns dos seus planos, nomeadamente no que diz respeito à emissão semanal de "Dia de Cristina".

Depois de ter estado em isolamento e afastada do pequeno ecrã durante duas semanas, Cristina Ferreira regressou ao "Você na TV". Na conversa com Manuel Luís Goucha, a diretora de entretenimento e ficção do canal revelou que tem planos alternativos caso algum apresentador do canal fique infetado com COVID-19 ou em isolamento profilático.

"Estou a rezar todos os dias e a acender velinhas para tu [Manuel Luís Goucha] não testares positivo, para a Teresa [Guilherme] não testar positivo. Se não... vou ao 'Big Brother, ao 'Você na TV'", disse a apresentadora. "Livra-te de estares positivo. Se não sou eu que tenho de vir para aqui todos os dias", gracejou.

"Estamos a avaliar as coisas diariamente", acrescentou Cristina Ferreira.

Na última semana, o programa "Somos Portugal" também sofreu alterações depois de Ben, Alice Alves e Mónica Jardim terem testado positivo à COVID-19.