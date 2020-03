Os canais de televisão nacionais anunciaram esta sexta-feira, dia 13 de março, medidas para prevenir a propagação do COVID-19. Em comunicado, a TVI confirmou que irá suspender os programas do daytime ("Você na TV" e a "A Tarde é Sua") e interromper as gravações das suas produções.

COMUNICADO DA TVI:

Num momento delicado para a comunidade não devemos ceder ao medo e ao alarmismo, mas é preciso que todos sejamos responsáveis. Há alturas em que sabemos o exato significado daquilo que decidimos fazer na nossa vida e do impacto que as nossas ações têm nas vidas dos outros.

São normalmente situações extraordinárias, por natureza nada suaves, que geram sobressalto e por isso convocam para respostas por que todos anseiam, mas que poucos ou nenhuns possuem na totalidade.

Quem trabalha na televisão, o meio de comunicação mais procurado em tempo de crises, está a viver um desses momentos. Enfrentamos dias que ninguém desejava viver. Mas estamos a vivê-los. E a lidar com uma realidade que não tinha até hoje sido vivenciada.

A licença de transmissão da TVI é um bem público e sabemos de forma clara qual é a nossa missão e a nossa responsabilidade. Temos individualmente de tomar precauções, tem a empresa a obrigação de proteger ao máximo aqueles que nela trabalham, e por isso resolvemos partilhar de forma sistematizada as seguintes informações:

1) Assegurar a emissão é a principal prioridade das nossas equipas. Essa função é assegurada pelo número mínimo de profissionais, devidamente protegidos de acordo com as indicações das autoridades e no cumprimento do protocolo interno de prevenção da Media Capital.

2) Os noticiários e programas de informação são os conteúdos prioritários e serão assegurados pelo número mínimo de profissionais.

3) Na linha de serviço aos cidadãos, a TVI emitirá na segunda-feira o programa especial “Todos por Todos – Especial Covid 19”.

4) A TVI avaliará a pertinência de manter este espaço nos dias seguintes.

5) A emissão regular dos programas “Você na TV” e “A Tarde é Sua” está suspensa até ao final da próxima semana, sem prejuízo de estar em curso uma avaliação permanente da situação.

6) As Produções de Ficção e Entretenimento da Plural estão suspensas pelo período mínimo de uma semana. A emissão das novelas “Na Corda Bamba” e “Onde Está Elisa” está assegurada, assim como a estreia no dia 23 de março da nova novela “Quer o Destino”.

7) O programa “Dança com as Estrelas” está suspenso, estando em avaliação permanente a situação e a melhor data para o retomar.

8) A estreia do “Big Brother 2020” está marcada para o dia 22 de março. O rastreio dos concorrentes está efetuado e um protocolo de segurança cumprido junto das equipas. Sendo uma produção de elevado grau de complexidade, está a ser feita uma monitorização em permanência.

9) Todas as equipas que estão alocadas às pré-produções de novos formatos de entretenimento e ficção, nomeadamente do “Pesadelo Na Cozinha”, estão em regime de teletrabalho, de acordo com as indicações.

Na TVI estamos desde a primeira hora a ser responsáveis e a cumprir todas as regras determinadas pelas autoridades de Saúde Pública e pelo Governo da República, sabendo bem que estas visam a proteção das nossas equipas, em qualquer uma das empresas do Grupo Media Capital e dos cidadãos em geral.

Direção de Programa – Nuno Santos

Direção de Informação – Sérgio Figueiredo