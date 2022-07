Sam Levinson ("Euphoria"), Reza Fahim e o cantor The Weeknd são os criadores de "The Idol", minissérie da HBO ainda sem data de estreia na plataforma de streaming. O trailer foi revelado esta segunda-feira, 18 de julho:

Protagonizada por Lily-Rose Depp ("Um Homem Fiel", "Planetário"), filha de Johnny Depp e Vanessa Paradis, "The Idol" segue uma jovem estrela pop no submundo de Los Angeles, e em especial a sua relação com um guru de autoajuda interpretado por The Weeknd.

Suzanna Son, Melanie Liburd, Elizabeth Berkley Lauren, Nico Hiraga e Anne Heche também fazem parte de um elenco que também inclui os cantores Tunde Adebimpe (dos TV On The Radio) e Troye Sivan.

Joe Epstein é o showrunner e argumentista da aposta de seis episódios. A realização ficou a cargo de Amy Seimetz ("Samitério de Animais").