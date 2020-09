"Esperamos passar os próximos anos das nossas vidas a dar vida a esta história para o público do mundo todo", acrescentaram.

Eles serão produtores executivos juntamente com Rian Johnson, que esteve à frente de "Star Wars - Os Últimos Jedi", o filme de 2017, e as produtoras das estrelas Brad Pitt (Plan B Entertainment) e Rosamund Pike (Primitive Streak).

O prolífico autor chinês Liu Cixin disse que a série apocalíptica "transcende o tempo e as fronteiras das nações, culturas e raças, o que nos obriga a considerar o destino da humanidade como um todo."

O escritor conta uma história alternativa na qual uma astrofísica chinesa envolvida na Revolução Cultural da décda de 1960 entra em contacto com uma civilização extraterrestre, gerando um medo global de invasão.

Entre os seus fãs está o ex-presidente dos EUA Barack Obama, que chegou a dizer um dia que a trilogia "extremamente imaginativa" fez com que os seus "problemas do dia-a-dia com o Congresso parecessem bem insignificantes" e não algo com se preocupar já que "os extraterrestres estão prestes a invadir!".

Outra obra de Liu Cixin, The Wandering Earth" ["Terra à Deriva", em tradução livre] foi adaptada pela indústria de cinema chinesa e foi um sucesso de bilheteira. O filme foi promovido como o primeiro "blockbuster" da era espacial da China.

Em agosto de 2019, Benioff e Weiss assinaram um contrato de vários anos com a Netflix para escrever, produzir e dirigir novas séries e filmes.

O novo anúncio é o primeiro projeto confirmado a emergir do contrato alegadamente de um milhão de dólares, após uma intensa disputa com outros grandes estúdios.

Durante cerca de uma década, a dupla trabalhou no épico de fantasia da HBO, que bateu recordes de audiência, ganhou um número sem precedentes de prémios Emmy para uma série do seu género e redefiniu a televisão.