"O Problema Dos 3 Corpos" é um dos grandes investimentos de 2024 da Netflix. A série criada por David Benioff e D.B. Weiss ("A Guerra dos Tronos") e Alexander Woo ("Sangue Fresco") estreou-se no dia 21 de março e rapidamente chegou ao top diário do serviço de streaming.

A primeira temporada lidera o ranking em 70 países, de acordo com o site FlixPatrol. Em Portugal, "O Problema Dos 3 Corpos" também ocupa o primeiro lugar, à frente de "The Gentlemen: Senhores do Crime".

Baseada no livro Liu Cixin, "O Problema Dos 3 Corpos", série de "mistério e inovadora", conta com Jovan Adepo, John Bradley, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp ou Jonathan Pryce no elenco.

Veja o trailer:

Tal como o livro, a adaptação televisiva tem como pano de fundo inicial a Revolução Cultural chinesa e uma cientista de uma base militar secreta que decide enviar sinais para o espaço, tentando estabelecer contacto com extraterrestres.

"A decisão fatídica de uma jovem na China da década de 60 repercute-se pelo tempo e o espaço até afetar um grupo de brilhantes cientistas no presente. À medida que as leis da natureza se desenredam diante dos seus olhos, cinco antigos colegas reúnem-se para confrontar a maior ameaça da história da humanidade", resume o serviço de streaming,

Reações perante uma ameaça global

A história navega entre épocas, lugares e protagonistas. "É a história de uma ameaça iminente, mas está totalmente ligada a um grupo de personagens e centrada neles", destaca David Benioff.

No elenco estão três dos principais atores de "A Guerra dos Tronos". O britânico John Bradley interpreta um dos cinco cientistas de Oxford, o mais rebelde; Liam Cunningham é o chefe de uma agência de inteligência, e Jonathan Pryce interpreta um magnata do petróleo.

Ao seu lado estão Jovan Adepo, Jess Hong, Eiza González, Alex Sharp e Benedict Wong.

Para alcançar paisagens grandiosas e a mesma qualidade técnica de "A Guerra dos Tronos", os criadores recorreram a especialistas como a chefe de cenografia Deborah Riley, o produtor de efeitos visuais Steve Kullback e o compositor Ramin Djawadi.

As filmagens, que duraram apenas nove meses a partir de novembro de 2021, ocorreram nos estúdios de Shepperton, em vários locais na Inglaterra, na cidade espanhola de Badajoz, na sede da ONU em Nova Iorque e no Cabo Canaveral, na Flórida.

As cenas na China durante a Revolução Cultural ou da vida moderna misturam-se com sequências de realidade virtual, uma das tarefas mais complexas para a produção.

David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo trabalharam na série durante a crise da COVID-19.

"Entre a mudança climática e a pandemia, vimos como as pessoas reagem de maneira diferente diante da perspetiva de uma ameaça global", detalha Weiss.

"E em 'O Problema dos 3 Corpos' vemos uma gama de reações semelhantes, que ressoam em muitos de nós", acrescenta.