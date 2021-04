No arranque da segunda semana de emissões, "Cristina ComVida" não conseguiu conquistar os espectadores, perdendo para a SIC e RTP1. Esta segunda-feira, dia 5 de abril, o programa de Cristina Ferreira foi visto por 574 mil espectadores, registando 14,6% de share.

O novo formato da TVI ficou atrás de "Êta Mundo Bom!", novela da SIC que liderou o horário com 22% de share. Já "O Preço Certo", da RTP1, foi o sgeundo programa mais visto entre as 19h00 e as 20h00, com 15,7% de share.

O novo programa de Cristina Ferreira ainda não conseguiu mostrar sinais de melhoria. Cristina ComVida voltou a escorregar para um novo recorde negativo de audiências, mantendo-se atrás da SIC e da RTP1.

No total do dia, a SIC liderou com 19,8% de share médio, seguida pela TVI (17,3%) e RTP1 (10,9%). Já a CMTV foi o quarto canal mais visto desta segunda-feira, com 4,9% de share.