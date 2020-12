"Há capítulos que se encerram na nossa vida. Amanhã fechamos o dia. O futuro está à porta", revelou Cristina Ferreira na sua conta no Instagram. O programa "Dia de Cristina" estará no ar esta terça-feira, dia 15 de dezembro, e vai contar com uma emissão especial na noite de sábado, dia 19, segundo a grelha de programação do canal.

O programa de Cristina Ferreira estreou-se em setembro na TVI. Em 2021, a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da estação de Queluz de Baixo irá estar à frente de dois novos formatos - "Cristina CoMvida" e "All Together Now".

Veja o vídeo:

"All Together Now" será o novo programa de talentos da TVI, dedicado a novos cantores. O formato vai contar com 100 jurados e será apresentado por Cristina Ferreira.

"O talento vai voltar ao palco da TVI", sublinhou a diretora de ficção e entretenimento da TVI. O programa, que irá para o ar aos fins de semana, é descrito como "competição de música e um programa de entretenimento familiar, um verdadeiro sucesso mundial".