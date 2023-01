A TVI vai apostar num novo reality show, revelou Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção do canal, nas redes sociais. As inscrições para "O Triângulo" já se encontram abertas.

"É 'O Triângulo', o novo reality. Para si, que sempre sonhou entrar num, 2023 pode ser o ano da aventura, das grandes emoções e da mudança na sua vida", frisa a apresentadora no vídeo partilhado na sua conta no Instagram. "Arrisque. Inscreva-se já em TVI.pt", remata Cristina Ferreira.

Em comunicado, o canal promete "voltar a fazer história com um programa inédito que vai apanhar todos de surpresa e arrebatar corações". "Os concorrentes, anónimos, vão ser surpreendidos semana após semana, com realidades inesperadas que vão por à prova todas as suas capacidades, 24 horas por dia. Sejam físicas, intelectuais, emocionais ou psicológicas! Vão viver numa casa surpreendente a maior aventura das suas vidas. No fim, só um é o vencedor", explica a TVI.

"Nunca um reality show foi tão completo. Procuramos pessoas ambiciosas, focadas, competitivas, destemidas, resistentes, resilientes, reais. Quem não tenha medo de se expor, de enfrentar os seus medos, de provar a si próprio que somos sempre capazes de fazer mais e melhor", acrescenta o canal.

Veja o vídeo: