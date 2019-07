O novo programa será uma adaptação do formato britânico "Win Your Wish List".

Cristina Ferreira já começou a gravar o seu novo programa na SIC. O concurso "Prémio de Sonho", uma versão de "Win Your Wish List", estreia a 5 de agosto, às 19h00, revelou a apresentadora em conferência de imprensa. "Vamos estrear no meu querido mês de agosto (...) Isto vai ser o meu recreio. Onde me divirto", frisou Cristina Ferreira. Já "O programa tem a cara da Cristina. Ela está de rédea solta e marca pela diferença", acrescentou Daniel Oliveira. "Está quase a começar o programa mais espetacular da televisão portuguesa. Quer dizer, entre o 'Programa da Cristina' e o 'Prémio de Sonho' há qualquer coisa em comum. Não sei se é só a apresentadora ou se o realizador também é. E os assistentes. Cheira-me que continuamos em família", revelou a apresentadora na sua conta no Instagram. O novo programa será uma adaptação do formato britânico "Win Your Wish List". Na aposta da BBC, várias famílias entram em competição e tentam conquistar prémios de sonho.