Cristina Ferreira está de volta à TVI, canal que considera ser a sua "casa mãe". Esta quarta-feira, dia 22 de julho, na sua conta no Instagram, a apresentadora partilhou algumas fotografias e vídeos do seu regresso a Queluz de Baixo.

"Trata-se de um regresso à casa mãe, com funções distintas e um projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não. É uma escolha conduzida pelo afecto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses", frisou a apresentadora em comunicado.

"Setembro é amanhã. De volta a casa, o meu irmão Pedro Teixeira estava à espera. Está tudo certo", escreveu Cristina Ferreira nas redes sociais, partilhando uma fotografia ao lado do ator da TVI.

No Instagram, Cristina Ferreira partilhou ainda imagens do almoço com a sua equipa.

Veja o post: