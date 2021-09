Para celebrar o fim da primeira temporada de "Festa é Festa", a TVI emitiu este sábado, dia 25 de setembro, um episódio de nove horas, o "mais longo da televisão portuguesa". Entre as 10 horas e as 13 horas e entre as 14 e as 20 horas, "todos os olhos estiveram postos na Aldeia Galega da Merceana, no concelho de Alenquer, que tem sido a tão conhecida 'Aldeia da Bela Vida'".

Nas redes sociais, Cristina Ferreira celebrou a emissão especial. "O abraço que demos agora foi o mesmo que recebemos ao longo do dia de si", começou por frisar a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI na sua conta no Instagram.

"Não tenho vergonha de o dizer: hoje chorei de orgulho. Por todos. Pelo caminho. Por nunca duvidar. Obrigada. E que siga a festa", confessou.