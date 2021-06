Este sábado, dia 12 de junho, foi para o ar o segundo episódio de "Programa Cautelar", da RTP1. O programa de Filomena Cautela foi o terceiro mais visto no horário, registando 10,4% de share (458 mil e 200 espectadores).

A guerra de audiências foi o tema central da segunda emissão do novo formato do canal. O episódio contou com entrevistas a Cristina Ferreira, apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI, Fernando Mendes, apresentador do concurso "O Preço Certo", da RTP1, e Felisbela Lopes, comentadora e professora da Universidade do Minho.

Apesar de não ter liderado audiências, "Programa Cautelar" foi um dos temas mais comentados pelos espectadores nas redes sociais.

Leia alguma das reações: