"All Together Now", novo programa de talentos da TVI, estreou-se na noite deste domingo, 7 de março. No arranque do formato, Cristina Ferreira cantou os primeiros versos de "Somebody To Love", tema dos Queen.

Na abertura, os jurados também se juntaram à apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI para recordar a canção da banda britânica.

"O medo que deu fazer esta abertura", escreveu Cristina Ferreira na sua conta no Instagram.

Veja o vídeo: