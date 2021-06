A primeira semifinal do "All Together Now" foi para o ar este domingo, dia 6 de junho, na TVI. No arranque da emissão, os jurados surpreenderam Cristina Ferreira.

Na abertura do programa de talentos, David Antunes, Paulo Vintém e Sandy Sax juntaram em palco para um versão de "Just The Way You Are", tema de Bruno Mars.

A apresentadora da TVI ficou emocionada com a surpresa preparada pelos jurados. "Ai isto não vale. Apanharem-me assim desprevenida. Ainda para mais numa noite tão especial. (…) Vocês sim, são muito especiais. Esta nossa aventura tem sido extraordinária, tenho que vos agradecer pelo facto dos 100 estarem aqui desde o início (…) e vocês têm sido os meus aliados de sonho", frisou.

Veja o vídeo: