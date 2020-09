Em julho, cerca de 15 anos depois, Carlos Ribeiro voltou ao pequeno ecrã para ser o novo apresentador do programa "Somos Portugal". O comunicador de 69 anos conduziu várias edições do formato, tendo-se estreado no dia 19 de julho.

Com a 'renovação' do formato, o apresentador foi afastado da equipa. Esta segunda-feira, dia 21 de setembro, Cristina Ferreira abordou a saída do profissional no programa "Você na TV". "Eu, quando não tiver espaço para alguém, a primeira coisa que vou fazer é dizer 'não tenho, não tenho espaço... não te vou dar migalhas'. (...) Já tive dois ou três casos desses. O Carlos Ribeiro, que foi chamado para fazer o verão do 'Somos Portugal' e não encaixa no 'Somos Portugal' que quero construir a partir de agora", explicou.

"Isso não quer dizer que eu não venha a ter outro projeto em que ele encaixe. Naquele não. Eu tive de lhe dizer. É duro porque as pessoas ganham expectativas, criam esperanças. Tenho dezenas de pessoas aqui dentro que queriam sonhar comigo, vou tentar que todos consigam o melhor, mas não consigo dar a todos. Isso vai ser o mais difícil desta gestão", frisou.