Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz serão a nova dupla das manhãs da TVI, substituindo Manuel Luís Goucha. O apresentador estava há mais de 17 anos à frente dos talk shows matinais do canal de Queluz de Baixo.

Em conversa com a imprensa na tarde desta segunda-feira, dia 23 de novembro, os apresentadores e Cristina Ferreira revelaram que o novo programa das manhãs se irá chamar "Dois às 10". A nova dupla avançou ainda que o formato estreia no dia 4 de janeiro, na TVI.

Em conversa com os jornalistas, a diretora de entretenimento e ficção do canal, Cristina Ferreira, sublinhou que “cada dupla impõe os conteúdos de uma forma muito dinâmica e particular". "O formato vai estar muito adaptado àquilo que eles são os dois, àquilo que eles vão construir em antena, portanto o caminho vai sendo encontrado ao longo dos tempos", frisou.

Para Cristina Ferreira, "é impossível fazer um programa de daytime sem verdade". "O filtro que nos separa de quem nos vê do outro lado é muito ténue e eles sabem exatamente quando estamos bem-dispostos, mal-dispostos, quando estamos com um problema, quando queremos chorar, quando queremos rir… Portanto, não vale a pena estar a inventar num programa de manhã. Tu és aquilo e é aquilo que ali está todos os dias. E só assim faz sentido", acrescentou.

"O que eu faço no 'Dia de Cristina' não é muito diferente do que se faz no 'Você na TV'... a forma como embrulhas, como fazes o cenário, a forma como tentas fazer com que o produtor chegue lá a casa é que é diferente. E isso, cada um, cada equipa e cada apresentador, transforma à maneira que se adequa à sua personalidade", explicou a apresentadora.