Este domingo, dia 22 de agosto, na sua conta no Instagram, Cristina Ferreira partilhou um comunicado da agência LUVIN (content & digital PR) sobre as notícias que citavam um estudo que analisava a sua influência nas redes sociais.

Na nota, a agência e a apresentadora da TVI sublinham que têm sido analisados dados diferentes. "Os estudos que estão na base das notícias em causa têm finalidades e objetivos diferentes na sua análise. Em novembro de 2020, o estudo elaborado pela plataforma Brinfer analisa a média de interações diárias nas redes sociais da apresentadora Cristina Ferreira. Por outro lado, a análise feita este ano, em maio de 2021, refere-se à média de interações por publicação nas redes sociais da mesma", pode ler-se no comunicado.

"Tendo estes estudos objetivos completamente diferentes é erróneo elaborar comparações entre eles, e dai obter conclusões falsas para a elaboração de um ranking. Sem fundamento real é também incorreto que, ditos especialistas em marketing digital, entendam comentar estes resultados e emitir opinião sobre os mesmos", frisa a agência.

Através das Stories do Instagram, Cristina Ferreira comentou as análises aos dados. "Vamos lá arranjar uma maneira de deitar abaixo a Cristina agora nas redes sociais, a malta só lê as gordas, não vê que são estudos diferentes, o que fica na cabeça das pessoas é que a Cristina está mal. Dizem até uns especialistas que tem de desaparecer", frisou.

"Se não fosse desonesto e propositado, eu até me ria. Obrigada pela vossa atenção", rematou a apresentadora.

Leia o comunicado: