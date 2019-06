Esta terça-feira, dia 11 de junho, Fernando Santos será um dos principais convidados de Cristina Ferreira. O selecionador nacional vai estar à conversa com a apresentadora depois das 10h00, na SIC.

Rui Vitória, antigo treinador do Sport Lisboa e Benfica também será um dos convidados do "Programa da Cristina". Rui Vitória no 'Programa da Cristina'... mas quis o destino que o Fernando Santos também fosse à minha casa", escreveu a apresentadora na sua conta no Instagram.

"E agora Cristina? Agora apertamos o cinto... e juntamos o Cristiano. Calma. O Cristiano ainda não vai amanhã. Está a tirar um curso de cozinha primeiro", gracejou Cristina Ferreira.