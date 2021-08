No dia do anúncio do regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, Cristina Ferreira partilhou um post de Dolores Aveiro e destacou a transferência do jogador no post sobre a emissão do seu programa.

"Hoje, no 'Cristina CoMvida', vamos andar às voltas com a vida. E o Ronaldo voltou a casa", escreveu a apresentadora na sua conta no Instagram, sendo criticada por alguns espectadores que entenderam que Cristina Ferreira se estaria a comparar a Cristiano Ronaldo.

Através das InstaStories, do Instagram, a diretora de entretenimento e ficção do canal respondeu às críticas. "Partilhei este post da Dona Dolores [onde se pode ler ‘Um bom filho a casa torna’]. Comparei-me ao Ronaldo. Está certo", escreveu.