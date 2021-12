A nova edição do "Big Brother Famosos" estreia a 2 de janeiro de 2022, na TVI. Depois de muitos rumores, Cristina Ferreira confirmou que irá apresentar as galas semanais do reality show.

"Pois parece que tenho os domingos ocupados a partir de dia 2", escreveu a apresentadora da estação de Queluz de Baixo na sua conta no Instagram. "Comecei na TVI a apresentar o extra 'Big Brother', 18 anos depois...", acrescentou Cristina Ferreira nas redes sociais.

A nova aposta dos serões de domingo da TVI tem estreia marcada para o dia 2 de janeiro, dois dias após o final do "Big Brother 2021". "O 'Big Brother Famosos” está de regresso, 20 anos depois, com um dos rostos mais emblemáticos da estação: Cristina Ferreira", frisa o canal em comunicado.

"O programa que consagrou Ricky, Vítor Norte e, mais tarde, Pedro Guedes na edição VIP do ano de 2013 promete voltar a ficar na memória dos portugueses com um leque de concorrentes das mais variadas áreas do universo das celebridades", acrescenta a TVI.

"Prepare-se para embarcar nesta grande aventura onde nenhum segredo vai ficar por desvendar. Diariamente, os famosos vão estar sujeitos a vários desafios que os farão ir ao limite. A novela da vida real contará como sempre com o 'Big Brother' no comando da casa e o principal confidente dos concorrentes", remata a TVI.

Em nota enviada ao SAPO Mag, o canal garante que a nova edição não vai contar com ex-concorrentes. "No novo 'BB Famosos' não vamos ter ex- concorrentes, pessoas que se tornaram conhecidas por terem entrado nas últimas edições", frisou a TVI.

"O maior reality show do mundo vai voltar a abrir as portas de sua casa para uma edição especial com caras conhecidas do grande público", adianta o canal em comunicado.

A primeira edição de "Big Brother Famosos" estreou-se há quase 20 anos, em 2002. "Depois de três edições, em 2002 e 2013, o 'Big Brother Famosos' está de volta à TVI no próximo ano, com concorrentes que o vão surpreender", acrescenta a TVI.

"A casa mais vigiada do país contará em breve com muitas novidades, mais desafios e surpresas", remata o canal.