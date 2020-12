Comecemos por recuar até janeiro de 2020: Cristina Ferreira liderava audiências com o seu programa na SIC e tinha a seu lado Cláudio Ramos; os rumores do regresso do "Big Brother" ganham força; João Baião animava os fins de semana e Diana Chaves despedia-se da temporada de "Casados à Primeira Vista"; e na TVI, Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes estavam à frente do "Você na TV.

Mas em poucos meses tudo mudou. No adeus a 2020, recorde algumas das transferências do ano no mundo da televisão em Portugal.

O regresso do 'Gato Fedorento' à SIC

As mudanças começaram no início de janeiro, quando a SIC anunciou a contratação de Ricardo Araújo Pereira. Depois de uma temporada na TVI, o humorista regressou ao canal de Paço de Arcos e estreou o programa "Isto É Gozar Com Quem Trabalha".

Em comunicado, o canal frisou que "esta contratação de Ricardo Araújo Pereira enquadra-se na estratégia da SIC para o desenvolvimento criativo de conteúdos o desenvolvimento criativo de conteúdos inovadores e capazes de chegar a diferentes públicos nas diversas plataformas disponíveis, desde o canal generalista, aos temáticos e à área digital".

"Ricardo Araújo Pereira ocupa um lugar de destaque no humor nacional e de expressão portuguesa além-fronteiras, tendo construído uma carreira que lhe trouxe elevados níveis de notoriedade, onde se destaca a sua capacidade de olhar de forma crítica para a sociedade e de traduzir essa visão em momentos de humor de antologia", acrescentou o canal.

Um novo papel principal para Alexandra Lencastre

Semanas depois, a SIC voltou a 'assaltar' a TVI. Desta vez, o alvo foi Alexandra Lencastre, que regressou deixou a estação de Queluz de Baixo para abraçar novos desafios na equipa de Daniel Oliveira.

A consagrada atriz regressou a uma casa onde participou em projetos de sucesso como 'Querido Professor', 'Perdoa-me', 'Fúria de Viver', 'Na cama com' ou 'Passeio no Parque”', anunciou o canal.

"Eu estava um bocadinho adormecida, desacreditada e triste. Parece que perdi a capacidade de sonhar e isso foi-me devolvido com o convite de uma forma natural, sensível e transparente. Parece que havia um puzzle para completar e ficou completo", frisou Alexandra Lencastre no sue primeiro dia na SIC.

O vizinho ganhou uma nova casa, a mais 'vigiada do país'

Depois de perder Ricardo Araújo Pereira e Alexandra Lencastre, a TVI foi à luta. Para surpresa de tudo e todos, o canal escolheu Cláudio Ramos, o vizinho de "O Programa da Cristina", para ser o apresentador da nova edição do "Big Brother".

"Não podia estar mais entusiasmado com a ideia de participar ativamente na mudança da TVI”, explicou Cláudio Ramos em comunicado. "O desafio do Nuno Santos é extraordinário. Mudar faz parte do crescimento de qualquer profissional que ambiciona fazer mais, melhor e surpreender o público com criatividade, entrega e absoluta dedicação. Sei que o 'Big Brother', reality show que adoro e que não deixa ninguém indiferente, é o princípio da viagem. Venho para somar", frisou.

... mas Cláudio Ramos não veio sozinho

Com Cláudio Ramos veio também Maria Botelho Moniz. A apresentadora foi escolhida para assumir as emissões diárias do reality show e, nos meses seguintes, foi desafiada para conduzir emissões especiais ao lado de Manuel Luís Goucha, por exemplo.

Em 2021, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz vão estar à frente do novo programa das manhãs da TVI. "Dois às 10" estreia-se a 4 de janeiro.

O coração de Maria Cerqueira Gomes falou mais alto

créditos: TVI

Com a saída de Cristina Ferreira para a SIC, a TVI escolheu Maria Cerqueira Gomes para estar ao lado de Manuel Luís Goucha. Depois de mais um ano, a apresentadora decidiu abandonar o desafio e voltar ao Porto.

Em novembro, Cristina Ferreira entrevistou Maria Cerqueira Gomes para a sua revista. Na conversa, a antiga apresentadora de "Você na TV" falou sobre a mudança do Porto Canal para a TVI e a ida para Lisboa. "Nunca me habituei. Foi por isso que tomei uma decisão em maio. Nunca me habituei. Eu amo televisão, mas percebi que estava a fazer um esforço para ser feliz e realizar um sonho e que não estava a ser feliz a realizar esse sonho", confessou.

Na entrevista, a apresentadora frisou que nunca de arrependeu da decisão. "Nunca me arrependi. Calma. É quase como o Cabo das Tormentas, sabes? Sabia que tinha de passar por aquilo. Tinha de chegar ao outro lado. O outro lado é, de alguma forma, que o público me conhecesse. Apesar de todas as comparações", revelou Maria Cerqueira Gomes a Cristina Ferreira.

Em 2021, a apresentadora vai fazer parte do programa "Conta-me".

Adeus, até um dia? Filomena Cautela sai do "5 para a meia-noite"

Em maio, Filomena Cautela anunciou que iria sair do talk show "5 para a meia-noite". "O que vos vou dizer agora talvez seja das coisas mais difíceis que tive de dizer no ar. Mesmo que este momento esteja assim coberto de lamechice e parolice da boa, quero honestamente que se lixe. Vamos a isto. Faltam exatamente cinco programas para acabar esta temporada do cinco. Não podendo haver maior simbolismo nesta capicua, cá vai disto: estes vão ser os meus últimos cinco programas à frente do '5 para a meia-noite'", revelou Filomena Cautela.

Filomena Cautela estreou-se no "5 para a meia-noite" na primeira temporada, em 2009. Depois de uma afastamento, a apresentadora e atriz foi a escolhida pela RTP1 para conduzir o talk show na sua versão semanal.

Depois da saída de Filomena Cautela, a RTP1 escolheu Inês Lopes Gonçalves para assumir a condução do programa.

O entra e sai de Ruben Rua

créditos: DIOGO ALMEIDA

O trocadilho fácil: em maio, a TVI decidiu mandar o Ruben para a Rua. Depois do final do contrato com o canal de Queluz de Baixo, o apresentador e modelo esteve à conversa com Cristina Ferreira. "Acho que tenho que conceber essa realidade [de não fazer televisão no futuro]. Pode acontecer. Seria muito ingénuo e até arrogante, acho eu, se convencesse que a minha vida toda seria passada aqui ou que teria este lado profissional presente, sempre. Isso não queria dizer que eu não queira ter ou que não vá lutar", frisou.

O que Ruben Rua não sabia era que o seu regresso à TVI estava para breve. Com a chegada de Cristina Ferreira ao canal, o apresentador foi o escolhido para conduzir o programa "VivaVida", com Helena Coelho.

Leonor Poeiras e TVI: uma relação de 17 anos que não acabou bem

Em julho, Leonor Poeiras revelou que tinha sido dispensada pela TVI. A apresentadora estava há 17 anos no canal e a 'relação' não acabou da melhor forma.

No início de dezembro, no programa de Herman José, a antiga apresentadora da TVI recordou a sua saída do canal de Queluz de Baixo. "Era uma coisa que se impunha. Não posso aceitar que ao fim de 17 anos digam que não precisam mais de mim e que me sugiram ir procurar trabalho noutro sítio. Não posso aceitar isso quando estive 17 anos dedicada em exclusivo à TVI. (...) Não queria, a TVI é uma casa para mim. Estão acionadas as vias judiciais já", frisou Leonor Poeiras.

"Posso dizer que foi com imensa tristeza e injustiça que vi o que me foi feito. Basicamente fui dispensada, fui despedida. O meu advogado usa mesmo a palavra 'despedida', mas por não haver um contrato parece que fica 'como assim foste despedida se não tinhas um contrato'?", frisou a apresentadora ao podcast "N'A Caravana", de Rita Ferro Alvim.

O 'bicho' na SIC

Em julho, a SIC confirmou a contratação de Bruno Nogueira. "Com esta contratação, a SIC consolida a aposta no talento nacional e reforça ainda mais a sua proposta de valor na área do humor, que é estratégica na oferta do entretenimento", frisou a estação de Paço de Arcos.

"A liberdade criativa que o Daniel Oliveira e a SIC me oferecem é, mais do que nunca, uma oportunidade irrecusável. Agradeço o convite e a confiança demonstrada neste meu regresso à SIC, e espero estar à altura daquilo a que me proponho.

Por outro lado, para o Daniel Oliveira, será o fim de uma época dourada. Nos livros de história da televisão, o Daniel será sempre recordado como 'aquele a quem tudo corria bem, até ter contratado o outro'. Bem jogado, Bruno. Mal jogado, Daniel", gracejou o humorista.

Ataque à redação: Pedro Mourinho troca SIC pela TVI

Em julho, Pedro Mourinho mudou-se da SIC para a TVI. Além de se ter juntado à equipa do "Jornal das 8", Pedro Mourinho ingressou na direção de informação da TVI, sendo um dos subdiretores, juntamente com Joaquim Sousa Martins e Pedro Benevides.

Já em setembro, Anselmo Crespo tornou-se novo diretor de informação da TVI e Lurdes Baeta assumiu o cargo de diretora-adjunta.

A surpresa do ano: Cristina Ferreira regressa à "casa mãe"

créditos: DIOGO ALMEIDA

A 17 de julho, uma surpresa: Cristina Ferreira anunciou o seu regresso à TVI para ser diretora de entretenimento e ficção. A apresentadora tornou.se ainda accionista da Media Capital.

"Trata-se de um regresso à casa mãe, com funções distintas e um projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não. É uma escolha conduzida pelo afecto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses", frisou a apresentadora.

Em comunicado, a apresentadora sublinhou que que foi "muito bem acolhida" na SIC e agradeceu todo o apoio - mas a relação viria a piorar nos meses seguintes, dando origem a um processo em tribunal. "Neste momento de saída, não posso deixar de agradecer à SIC, à sua Administração, a oportunidade que me foi concedida e a possibilidade de trabalhar com profissionais de exceção. O meu muito obrigada a todos. A SIC é uma estação de televisão de referência, onde fui muito bem acolhida e para a qual formulo votos de maior sucesso profissional para o futuro", sublinhou Cristina Ferreira em nota enviada ao SAPO Mag.

No seu regresso, Cristina Ferreira convidou vários colegas da SIC para se juntarem à sua equipa - Ben, Joana Barrios e vários comentadores aceitaram o desafio da apresentadora.

Já com a saída de Cristina Ferreira da TVI, Diana Chaves e João Baião ficaram com a 'casa' de Cristina Ferreira. O formato manteve-se, mas apenas mudou o nome: "O Programa da Cristina" tornou-se em "Casa Feliz" e tem conseguido dar 'luta' ao "Você na TV", da TVI.

Adeus, Cláudio. Olá, Teresa Guilherme

Em agosto, pouco depois de regressar à TVI, Cristina Ferreira anunciou uma nova edição do "Big Brother". Ao contrário do esperado, a nova diretora de entretenimento e ficção do canal não escolheu Cláudio Ramos para conduzir o reality show, mas sim Teresa Guilherme.

“O Big Brother faz anos em setembro. Que felicidade poder reviver e celebrar essa data que mudou a minha vida e a história da televisão em Portugal. Que bonito estar de volta", frisou a apresentadora.

Já em 2021, Cláudio Ramos e Teresa Guilherme vão dividir a apresentação da nova temporada do "Big Brother", que se estreia a 3 de janeiro.

Um pesadelo? SIC rouba Ljubomir Stanisic à TVI

O verão em Paço de Arcos e Queluz de Baixo foi quente. Em agosto, a SIC contratou Ljubomir Stanisic, o chef de "Pesadelo na Cozinha", programa da TVI. "O Ljubomir tem uma intuição natural para a comunicação e é uma figura única na sociedade e no panorama televisivo português", frisou Daniel Oliveira, diretor-geral de Entretenimento do grupo Impresa.

Ao Diário de Notícias, o chef dos restaurantes 100 Maneiras e Bistro 100 maneiras frisou que a mudança não se deveu a motivos financeiros. "Não foi por dinheiro, a TVI pagava-me mais. Estou bem na vida, obrigado", sublinhou.

"Já tinha sido convidado várias vezes, sou amigo do Daniel Oliveira [diretor de programas da SIC]. Por um lado, não queria assinar um outro contrato tão longo com a TVI e por outro lado quero ter mais liberdade", explicou ao jornal.

Cristina Ferreira convoca Iva Domingues

créditos: ANA CASTRO

Em setembro, três anos depois, Iva Domingues voltou à TVI. Depois de 19 anos na estação de Queluz de Baixo, em 2017, a apresentadora saiu do canal e juntou-se ao 11, canal da Federação Portuguesa de Futebol.

"Quando cheguei à TVI era uma criança", lembrou Iva Domingues em entrevista a Manuel Luís Goucha. No "Você na TV", a apresentadora relembrou que deixou o canal para acompanhar a filha, que atualmente estuda Realização em Cinema nos Estados Unidos.

Em 2021, são esperadas muitas novidades no pequeno ecrã. "The Voice Kids", na RTP1, "A Máscara", na SIC, e o novo programa de Ljubomir Stanisic na estação de Paço de Arcos são algumas das novidades. Já na TVI, nos primeiros dias de janeiro estreia "Big Brother - Duplo Impacto", "Dois às 10" e "Goucha".