A TVI volta a perder uma das suas estrelas: Ricardo Araújo Pereira trocou o canal de Queluz de Baixo pela SIC, anunciou a estação do grupo Impresa esta sexta-feira, dia 3 de janeiro.

O humorista vai estrear-se no canal no dia 10 de janeiro, juntamente com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Carlos Vaz Marques, transitando o programa "Governo Sombra", da TVI24, para a SIC.

A equipa de "Gente Que Não Sabe Estar", da TVI, também acompanha o humorista na mudança de estação.

"Os projetos a desenvolver por Ricardo Araújo Pereira serão anunciados brevemente, sendo certo que a SIC passará também a contar, já neste mês de janeiro, com o painel de análise política do 'Governo Sombra', que para além de Ricardo, conta com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e moderação de Carlos Vaz Marques", explica o canal.

Para Ricardo Araújo Pereira, “este regresso à SIC é muito gratificante" porque "sempre quis conhecer as Laveiras e nunca se proporcionou". "Não é segredo para ninguém que se trata de uma das mais belas localidades da União de Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias. Fiquei muito contente com o convite, que demonstra claramente que, quando uma estação é líder, pode dar-se ao luxo de começar a tomar decisões um bocado absurdas", graceja.