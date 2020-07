"Cursed" é uma das novidades da semana da Netflix. A série protagonizada por Katherine Langford ("Por Treze Razões") estreia na próxima sexta-feira, dia 17 de julho, no serviço de streaming e já tem dado que falar nas redes sociais ao ser comparada a "A Guerra dos Tronos" e "The Witcher".

A série tem como base o livro com o mesmo nome, escrito por Thomas Wheeler, e é uma nova versão da clássica mitologia do Rei Artur. "Dotada de poderes misteriosos e brandindo uma espada lendária, a jovem rebelde Nimue une-se a Artur, um mercenário encantador, numa missão para salvar o seu povo", resume o serviço de streaming na sinopse da série.

Para Katherine Langford, a nova série original da Netflix não se encaixa num género específico, embora partilhe alguns ingredientes com "A Guerra dos Tronos" e "The Witcher". "Para mim, 'Cursed' é realmente interessante porque não é exatamente uma coisa nem outra. É uma mistura dos seus próprios elementos", explicou a atriz em conversa com o Digital Spy.

Veja o trailer: