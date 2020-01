O AXN anunciou esta semana as primeiras novidades para 2020. A programação divulgada num encontro com os jornalistas, em Lisboa, esta quinta-feira, inclui estreias, regressos e despedidas previstas. A nova assinatura da marca, "Cria o teu momento", também foi apresentada.

"Lincoln Rhyme: Caça ao Colecionador de Ossos", "For Life" e "Reckoning" destacam-se como as três estreias absolutas no arranque do ano. Garantidas estão também as mais recentes temporadas de "S.W.A.T.: Força de Intervenção", "Chicago Fire", "Carter", "N.C.I.S.: Investigação Criminal", "The Good Doctor" e a próxima de "Absentia", a terceira.

Outra novidade são a quinta, sexta e sétima temporadas de "The Blacklist", série que contará com a emissão de episódios inéditos de segunda a sexta, às 21h15, a partir de 20 de janeiro. A 7 de março, a sétima temporada passa a estar sincronizada com a exibição na televisão norte-americana.