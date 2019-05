Depois de ter deixado o programa das manhãs da Mega Hits, Rui Maria Pêgo vai ter um novo desafio no pequeno ecrã. O apresentador, segundo a TV Mais, vai ser um dos jurados da nova edição de "A Tua Cara Não Me É Estranha", que estreia no próximo domingo, dia 19 de maio.

A nova temporada do programa da TVI vai ser apresentado por Maria Cerqueira Gomes. De acordo com a revista, além de Rui Maria Pêgo, Rita Pereira e Fernando Pereira também vão fazer parte do painel de jurados.