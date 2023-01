Ao contrário do que diz o ditado popular português, o casamento entre a Netflix e Espanha tem corrido bem e promete continuar a dar frutos. Esta quarta-feira, dia 10 de janeiro, nas redes sociais, o serviço de streaming anunciou as novidades vindas do país vizinho para 2023.

Entre novas produções e renovações, a plataforma promete séries e filmes para todos os públicos. "Há sempre uma história nova ao virar da esquina", sublinhou a Netflix na legenda que acompanha o vídeo.

Nas séries, o grande destaque é "Berlín", spinf-off sobre a popular personagem interpretada pelo ator Pedro Alonso em "La casa de Papel". Os oito episódios da série, criada por Esther Martínez Lobato e Álex Pina, são escritos por David Oliva, David Berrocal, Esther Martínez Lobato e Álex Pina e realizados por Albert Pintó, David Barrocal e Geoffrey Cowper.

"El silencio" é também um dos destaques do ano. A nova série é protagonizada por Manu Rios e Arón Piper, protagonistas de "Élite".

A Netflix confirmou ainda novas temporadas de "Eu, Georgia" (temporada 2), "Bem-vindos ao Éden" (temporada 2) ou "Valeria" (temporada 3).

Este ano, o serviço de streaming prevê estrear também os filmes "Nowhere", "Eres Tu" ou "El club de los lectores criminales".

Nas redes sociais, o serviço de streaming destaca as "caras que vão marcar o ano", como, por exemplo,Úrsula Corberó, Manu Rios, Valentina Zenere, Milena Smit, Álvaro Rico, Pedro Alonso, Najwa Nimri, Georgina Rodríguez, Jaime Lorente ou Georgina Amorós. Nicole Wallace, José Manuel Poga, Aria Bedmar, Amaia Salamanca, Toni Acosta, Iván Pellicer,

Álvaro Cervantes, Anna Castillo, Álvaro Mel, Ana Bokesa, Diana Gómez, Yany Prado, Silma López, Paula Malia, Teresa Riott e Eduard Fernández também vão protagonizar as novas produções.

AS PRODUÇÕES DA NETFLIX EM ESPANHA

NOVAS SÉRIES

"A Menina da Neve" - 27 de janeiro

"Hasta el cielo: A Série"

"El silencio"

"El cuerpo en llamas"

"Berlin"

"Ni una más"

"Todas las veces que nos enamoramos"

"Un cuento perfecto"

"Mano de Hierro"

SÉRIES RENOVADAS

"Eu, Georgia" (temporada 2)

"Bem-vindos ao Éden" (temporada 2)

"Sky Rojo" (temporada 2)

"Valeria" (temporada 3)

"Élite" (temporada 7)

FILMES

"Nowhere"

"Eres Tu"

"A través del mar"

"Fenómenas"

"El club de los lectores criminales"

"Infiesto"

"Hermana Muerte"