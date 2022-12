Dafne Keen e Amir Wilson são as mais recentes confirmações para a Comic Con Portugal. Os dois atores, que interpretam Lyra e Will na série da HBO Max "Mundos Paralelos" vão estar presentes na convenção no dia 10 de dezembro.

A série da HBO adapta os livros best-sellers de Philip Pulman e conta também no elenco com, entre outros, James McAvoy, Ruth Wilson e Lin-Manuel Miranda. A terceira e última temporada da série chega esta terça-feira ao serviço de streaming.

Dafne Keen chamou a atenção do grande público em 2017 no filme "Logan", em que Hugh Jackman regressava ao papel de Wolverine, e juntou-se depois à série "Mundos Paralelos". Amir Wilson teve alguns papéis em séries de TV e filmes antes de ser escolhido para interpretar Will em "Mundos Paralelos".

A Comic Con Portugal é a maior convenção de cultura pop em Portugal e a edição de 2022 arranca esta quinta-feira e prolonga-se até domingo no Parque das Nações, em Lisboa.

Já confirmados no evento estão também convidados como Zachary Levi, Jacob Batalan, Alan Tudyk ou Sean Maguire.

Para além da área Cinema & Televisão, o evento conta já com várias experiências em áreas como Literatura com a presença de nomes como Paula Hawkins, Camilla Grebe, Joe Abercrombie e M.G. Ferrey. Na área de Banda Desenhada, já está confirmada a presença dos artistas Mike Deodato Jr, Paco Roca e António Jorge Gonçalves.