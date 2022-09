Criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, "Dahmer - Monstro: A História de Jeffrey Dahmer" chegou à Netflix no dia 21 de setembro e na primeira semana de estreia conquistou 196,2 milhões de horas visualizadas, batendo um novo recorde no serviço de streaming.

A série sobre os crimes de Jeffrey Dahmer registou a maior audiência de sempre na semana de estreia, ultrapassando "Squid Game".

Ao contrário do habitual, a Netflix estreou "Dahmer - Monstro: A História de Jeffrey Dahmer" a uma quarta-feira, e não a uma sexta, o que deu à série uma vantagem de dois dias em relação às restantes produções que chegaram na passada semana ao serviço de streaming.

Descrita como "sinistra e negra", a série analisa os crimes de Jeffrey Dahmer e põe a nu as falhas de um sistema que permitiu que um dos assassinos em série mais marcantes dos Estados Unidos continuasse impunemente na sua senda durante mais de uma década.

A série baseada na história real do assassino Jeffrey Dahmer conta com Evan Peters (Jeffrey Dahmer), Richard Jenkins (Lionel Dahmer), Molly Ringwald (Shari Dahmer), Michael Learned (Catherine Dahmer) e Niecy Nash (Glenda Cleveland) no elenco principal.