A segunda emissão da nova temporada de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha" foi para o ar este domingo, dia 19 de setembro. No programa da SIC, Ricardo Araújo Pereira recebeu Daniela Melchior, que recentemente protagonizou o filme "O Esqudrão Suicida".

"Não percebo nada de representação. É uma atriz do método? Antes de fazer este papel, de Ratcatcher 2, que comunica e controla ratazanas, foi buscar ao seu passado experiências de contacto com ratazanas?", questionou o humorista. "Não. Eu não sou do método, nem acredito numa só abordagem à representação. E ainda bem... se fosse, fazer uma personagem criminosa levava-me a ter de cometer alguns crimes antes de fazer o filme", brincou a atriz.

"Quantas vezes é que os outros atores de 'O Esqudrão Suicida' foram ter consigo para saber como é que é gravar as novelas da TVI?", perguntou Ricardo Araújo Pereira. "É verdade que já foi tema, obviamente. Não só entre os atores, mas também entre o produtor e o realizador. (...) Eles reagiram com muita surpresa e o Ricardo também ficaria surpreso se eu lhe dissesse que o número total de cenas que eu filmei nos seis em que vivi em Atlanta foi quase o mesmo número de cenas que gravei em dois ou três dias em novela", explicou a atriz.

Veja aqui a entrevista.