A TVI regressa ao universo das séries a 25 de setembro com "Pecado". A produção conta com Daniela Melchior, Pedro Lamares, Diogo Infante, Dalila Carmo, Lourenço Ortigão e Guilherme Filipe no elenco principal e segue a história de um padre que se apaixona.

Em conferência de imprensa de apresentação da nova produção, Daniela Melchior, uma das protagonistas do filme "Esquadrão Suicida", confessou que está focada na carreira internacional. "O meu foco essencialmente neste momento é solidificar uma possível carreira internacional, sendo que a minha agenda está sempre em aberto para se surgir algum projeto interessante em Portugal, claro. Mas, neste momento, não é propriedade", frisou a atriz, citada pela NIT.

"Acho que seria pouco inteligente da minha parte se priorizasse trabalhar em Portugal e não mostrar internacionalmente que vim para ficar e não por passagem", acrescentou em conferência de imprensa.

Sobre a série "Pecado", da TVI, a atriz adiantou que a história "tem muitas e muitas camadas". "Este registo foi outro. Não foi de telenovela, mas sim mais aproximado ao cinema que, com o Parque Mayer eu já tinha percebido que era o que mais mexia comigo. Então, foi juntar os dois e foi esse o gosto que eu tive a fazer a 'Pecado'", frisou.

Veja o trailer:

Segundo a TVI, a "ação começa com a derrocada de uma pedreira que vitima mortalmente o Bispo de Évora e que, em consequência, despoleta o processo de sucessão na Igreja que faz arrancar toda a história". "Seis personagens, seis segredos. Seis mentiras, seis razões, onde existem sempre os dois lados da história", acrescenta a estação de Queluz de Baixo.

A minissérie é dividida em seis episódios da autoria de Maria João Costa, autora que já conquistou um Emmy Internacional de Melhor Telenovela.

“Pecado”, gravada entre Lisboa e Estremoz, é uma coprodução TVI e Maria & Mayer com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA). A direção do projeto ficou a cargo do realizador António Borges Correia.