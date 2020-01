Cristina Ferreira foi a convidada desta quinta-feira, dia 9 de janeiro, do arranque da nova temporada de "5 para a meia-noite". Durante o talk show da RTP1, a apresentadora da SIC participou na rubrica "Pressão no Ar".

"Cristina Ferreira, o que dizia o último whatsapp que trocaste com o Goucha?", começou por perguntar Inês Lopes Gonçalves. "Está marcado dia 21, vamos almoçar", revelou a apresentadora, acrescentando que é Manuel Luís Goucha que paga normalmente o almoço.

A apresentadora da SIC revelou ainda que o último programa que viu na TVI foi "Pesadelo na Cozinha".

Na "Pressão no Ar", Cristina Ferreira foi desafiada ainda a participar no "jogo do fazias", tendo que escolher entre duas personalidades. No final, Ruben Rua foi o vencedor.

Veja o vídeo: