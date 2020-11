"Dash e Lily" é uma das mais recentes apostas da Netflix e tem conquistado os espectadores. A série chegou rapidamente ao top diário do serviço de streaming e esta terça-feira, dia 17 de novembro, conquistou o terceiro lugar no ranking em Portugal - à sua frente, "Dash e Lily" tem apenas "The Crown" (primeiro lugar) e "Gambito de Dama" (segundo lugar).

A série baseada nos livros "Dash & Lily’s Book of Dares", de David Levithan e Rachel Cohn, conta com Midori Francis ("Ocean's 8"), Austin Abrams ("Euphoria"), Dante Brown e com uma participação especial dos Jonas Brothers.

Veja o trailer:

"Tudo começou com um jogo, mas quanto mais escrevem, mais se apaixonam. No papel são perfeitos, mas e na vida real?", questiona a Netflix no texto de apresentação da série. A primeira temporada acompanha o cínico Dash e a otimista Lily, que trocam mensagens e desafios num caderno vermelho.

No primeiro episódio, "Dash, que odeia o Natal, acaba por se render ao espírito da quadra ao descobrir um misterioso caderno vermelho cheio de pistas escondido na sua livraria preferida".

A produção da série esteve a cargo de Nick Jonas e Shawn Levy, produtor de "Stranger Things" ou "I Am Not Okay With This".