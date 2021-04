Em 2018, foi anunciado que Dave Grohl, dos Foo Fighters, e a sua mãe estavam a preparar uma série de televisão baseada no livro "From Cradle to Stage", de Virginia Hanlon Grohl. Mais de três anos depois, a produção vai chegar ao pequeno ecrã e o trailer da primeira temporada já foi revelado.

Nas redes sociais, o vocalista dos Foo Fighters anunciou que a série "From Cradle to Stage" se estreia a 6 de maio, Dia da Mãe nos Estados Unidos, na plataforma Paramount+.

Segundo a revista Pitchfork, a aposta vai contar com vários convidados, como Pharell Williams e a sua mãe, Carolyn Williams, Dan Reynolds (Imagine Dragons) ou Tom Morello (Rage Against the Machine).

Veja o trailer: