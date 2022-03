David Carreira e a TVI estabelecem uma "relação contratual duradoura, com vista à concretização de diferentes projetos do artista no canal", revelou a Media Capital em comunicado enviado ao SAPO Mag.

Segundo o canal, o contrato contempla "os múltiplos talentos de David Carreira, seja como músico, ator ou apresentador". "A sua reconhecida versatilidade vai estar representada nas novas apostas da estação", adianta a TVI.

David Carreira estreou-se como ator na série "Morangos com Açúcar", da TVI. Atualmente, está a gravar o novo projeto de ficção “Rua das Flores”, com estreia marcada para breve.

"Ao abrigo deste contrato, o artista reforça, assim, a sua ligação à TVI onde, no futuro, vai abraçar novos e diferentes desafios", garante o canal.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira revelou que estão a ser preparadas "muitas surpresas". "O que vem depois... é surpresa. Juntos", escreveu a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção na sua conta no Instagram.