O DJ e produtor David Guetta, que se encontra nomeado em duas categorias nos MTV EMAs 2020– Best Electronic e Video for Good (por "Let's Love", em colaboração com Sia) - vai atuar num palco construído na piscina do Széchenyi Bath, em Budapeste, um dos maiores banhos termais da Europa.

Este ano, os MTV EMAs serão diferentes, uma vez que o evento de celebração da música global será filmado em vários locais do mundo, incluindo a estreante Hungria e Londres. "Os fãs terão assim uma visão privilegiada de quatro localizações icónicas da vibrante Hungria, o parceiro oficial dos MTV EMAs 2020", assinala o canal em comunicado.

"A supermodelo Barbara Palvin será a responsável por revelar os bastidores de toda a ação na Hungria", acrescenta ainda a MTV. "Desta forma, os fãs poderão passear pela Hungria, com a ajuda de Guetta e Palvin, que irão explorar os cenários e a arquitetura requintadas do país, revelando alguns dos seus marcos e pontos turísticos imperdíveis", completa.

Além da performance de David Guetta, Alicia Keys, DaBaby, Karol G, Tate McRae, Jack Harlow, Sam Smith, Maluma, Doja Cat, YUNGBLUD e Zara Larsson são os artistas confirmados no palco dos MTV EMAs 2020, juntamente com as anfitriãs do espetáculo, as Little Mix.

Lady Gaga está na frente da corrida aos prémios com sete nomeações, incluindo a de Melhor Artista, Melhor Vídeo ou de Melhor Colaboração. Justin Bieber e os BTS seguem atrás, com cinco nomeações cada.

Além de Lady Gaga e de Justin Bieber, Dua Lipa, Harry Styles, Miley Cyrus e The Weeknd lutam pelo galardão de Melhor Artista. Já BENEE, DaBaby, Doja Cat, Jack Harlow, Roddy Ricch e YUNGBLUD estão na corrida ao EMA de Melhor Novo Artista.

Ao nível nacional, Bárbara Bandeira, Bispo, Dino D'Santiago, Diogo Piçarra e Fernando Daniel são os artistas nomeados para Best Portuguese Act.

Este ano, os MTV EMAs conta com três novas categorias: Melhor Artista Latino, Vídeo Pelo Bem e Melhor Direto Virtual.

As votações para decidir os vencedores continuam abertas e os fãs de todo o mundo podem votar em MTVEMA.COM.