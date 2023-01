"Abbott Elementary", da ABC (disponível em Portugal no Disney+) foi a grande vencedora dos Globos de Ouros, ao conquistar três dos cinco prémios a que concorria: Melhor Série de Comédia, Melhor Atriz de Comédia para Quinta Brunson e Melhor Ator Secundário para Tyler James Williams, com o último a bater o favoritismo de John Turturro por "Severance".

Já “House of the Dragon” foi eleita a Melhor Série Dramática, com o produtor Miguel Sapochnik a agradecer à HBO por lhes ter confiado “a galinha dos ovos de ouro” com a prequela de “A Guerra dos Tronos”.

A Melhor Minissérie foi para “The White Lotus”, da HBO Max, que também deu o Globo de Melhor Atriz Secundária em Minissérie, Antologia ou Telefilme a Jennifer Coolidge.

Se está em pensar ver as séries que triunfaram nos Globos de Ouro (ou as nomeadas), saiba em serviço de streaming poderá encontrar as produções:

MELHOR SÉRIE DRAMA:

VENCEDORA: "House of the Dragon" - a primeira temporada da prequela de "A Guerra dos Tronos" pode ser vista na HBO Max

NOMEADAS:

"Better Call Saul" - Netflix

"The Crown"- Netflix

"Ozark" - Netflix

"Severance" - Apple TV+

MELHOR SÉRIE COMÉDIA

VENCEDORA: "Abbott Elementary" -a comédia sobre um grupo de professores está disponível no Disney+. A série conta com uma temporada de 13 episódios.

NOMEADAS:

"The Bear" - Disney+

"Hacks" - HBO Max

"Homicídios ao Domicílio" - Disney+

"Wednesday" - Netflix



MELHOR TELEFILME, ANTOLOGIA OU MINISSÉRIE

VENCEDORA: "The White Lotus" - considerada por muitos como uma das melhores séries de 2022, a antologia criada por Mike White está disponível na HBO Max. A série conta com duas temporadas.

NOMEADAS:

"Black Bird" - Apple TV+

"Monster: The Jeffrey Dahmer Story" - Netflix

"Pam and Tommy" - Disney+

"The Dropout" - Disney+