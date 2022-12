Tal como acontece todos os anos, a Google revela a lista de conteúdos mais pesquisados ao longo dos meses. No mundo do entretenimento, em Portugal, "Big Brother Famosos", da TVI, liderou as pesquisas no motor de busca em 2020.

Já "Top Gun" sugere em segundo lugar no ranking de programas, séries e filmes mais pesquisados no Google, seguido por "House of the Dragon", a prequela de "A Guerra dos Tronos" (HBO Max).

O quarto lugar do top pertence ao reality show "Casados à Primeira Vista", da SIC. "Dahmer - Monstro: A História de Jeffrey Dahmer", série da Netflix, ficou em quito lugar.

Já a nível global, "Euphoria" foi a série mais pesquisada no Google e "Thor: Amor e Trovão" lidera o ranking dos filmes.