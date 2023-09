"Cheias de Charme" é a aposta da SIC para os finais de tarde. A novela brasileira da Globo estreou-se em 2012 e pode ser vista de segunda a sexta-feira, depois das 18h00.

Escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, com a colaboração de Daisy Chaves, Isabel Muniz, João Brandão, Lais Mendes Pimentel, Paula Amaral e Sérgio Marques, conta com Taís Araújo, Cláudia Abreu, Leandra Leal, Isabelle Drummond, Ricardo Tozzi, Malu Galli, Marcos Palmeira e Jonatas Faro no elenco, juntamente com Day Mesquita, que veste a pele de Stlea.

Em conversa com o SAPO Mag, a atriz recorda as gravações da novela. "Tinha acabado de me mudar para o Rio de Janeiro quando recebi o convite para fazer a novela, que já estava no ar e era um grande sucesso. Entrar no meio de um projeto, com o elenco já super entrosado, com toda a repercussão que a novela estava a ter... foi desafiador, mas fui super bem recebida e acolhida. O friozinho na barriga que podia existir, virou apenas a alegria e gratidão em fazer parte deste trabalho lindo", recorda.

"E as memórias que tenho das gravações são as melhores. A novela tinha um clima super leve e divertido e isso se estendia às gravações e ao dia a dia de trabalho", confessa.

Day Mesquita lembra que a sua personagem, Stela, "entrou na trama para ter um romance com o Elano (Humberto Carrão), que por sua vez, era par romântico da Cida (Isabelle Drummond)": "Entrou para movimentar a história, esse romance do casal protagonista. ela estava no meio desse conflito dos dois, o que também trazia um conflito bem interessante para história dela. Além da personagem ser advogada, já ter uma filha… tinha uma bagagem bacana para ser trabalhada".

Mais recentemente, a atriz integrou o elenco da minissérie "Tudo de Bom", que será lançada brevemente em streaming. "A série retrata a história de um compositor musical no meio de um bloqueio criativo. Ele mergulha em momentos reais e outros nem tanto, em busca da resolução de suas questões", resume Day Mesquita.

"A série passa-se nos anos 1980 e tem uma linguagem muito interessante, principalmente nesse aspecto do movimento dela passeando entre esses momentos reais e outros não. Fora que as personagens são super interessantes, e algumas também trazem um certo mistério", acrescenta a atriz brasileira em conversa com o SAPO Mag, acrescentando que sua personagem, Simone Mantovani, enfrenta um processo de divórcio.

Além de "Tudo de Bom", Day Mesquita juntou-se a "How To Be a Carioca", do Disney+. "A realização da série é de Carlos Saldanha, René Sampaio e Joana Mariani, e um episódio foi realizado pela Joana e foi incrível! Ela conduz o do set e a realização de uma forma leve e tranquila. Foi maravilhoso! De toda maneira, poder participar de uma produção que leva a assinatura de um nomeados aos Óscares, é com certeza motivo de orgulho", confessa.

"A série conta histórias diferentes e com personagens diferentes em cada episódio. Eu fiz uma participação em um deles com a personagem Ana, uma dondoca que se mostra preconceituosa também. Embora tenha sido uma participação especial, adorei fazer", frisa a atriz brasileira.

Apesar de "How To Be a Carioca" e e "Tudo de Bom" ainda não se terem estreado, Day Mesquita já pensa no futuro."Existem outras boas perspetivas pela frente, mas ainda não posso contar. O meu desejo é voltar ao dia a dia dos sets o mais rapidamente", assinala, acrescentando que está a estudar.

"Estou muito estimulada pela repercussão positiva da minha atuação na última novela que tive a oportunidade de protagonizar, no caso, 'Amor Sem Igual'. Em tempo, fiquei muito feliz por saber que 'Jesus', o meu trabalho anterior, foi tão bem recebido também em Portugal. Maria Madalena foi uma personagem que me desafiou muito, que me permitiu mostrar muitas camadas como atriz, e pela qual tenho muito carinho. Que venham muitas outras", remata.