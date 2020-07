O regresso de Júlia Pinheiro

Três anos antes, em 2011, a SIC já tinha "roubado" à sua rival um dos seus trunfos, Júlia Pinheiro, que voltou à casa que a viu nascer e de onde tinha saído há nove anos - a apresentadora foi uma das caras da SIC durante os anos 1990 e esteve à frente de programas como “A Noite da Má Língua” ou “SIC 10 Horas”.

Júlia Pinheiro esteve na TVI entre 2002 e 2011, e apresentou o programa das tardes do canal de Queluz. A chegada a Carnaxide foi acompanhada por uma mega-operação de recepção e ocupou a programação de toda a manhã do canal. Será que o mesmo se irá repetir com Cristina Ferreira?

16 anos depois, Fátima Lopes disse adeus à SIC

Depois de perder Júlia Pinheiro, a TVI decidiu ir ao mercado para reforçar as tardes. Em julho de 2010, Fátima Lopes decide deixar a SIC e mudar-se para o canal da Media Capital, onde apresenta atualmente o programa "A Tarde É Sua".

Antes de chegar à TVI, Fátima Lopes esteve 16 anos na SIC e apresentou programas como “Perdoa-me”, “All You Need Is Love”, "Fátima Lopes" e “SIC 10 Horas”.

A ida de Goucha para a TVI

Uma das grandes mudanças a nível televisivo aconteceu no início do século, em 2002. A notícia "Manuel Luís Goucha sai da RTP" fez capa das principais revistas e jornais e apanhou os espectadores de surpresa. Quando tomou a decisão, o apresentadora era há sete anos a cara do do programa “Praça da Alegria”.

Mas a estreia na TVI não foi um sucesso imediato. A solo, Manuel Luís Goucha apresentou "Olá Portugal" e só em 2004, dois anos depois, chegou o "Você na TV". Ao lado de Cristina Ferreira, o apresentador conquistou os espectadores e tem liderado audiências nos últimos anos.

As mudanças de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira mudou-se para a SIC no início de 2019. Nos últimos anos, o programa da apresentadora liderou audiências, batendo o "Você na TV", da TVI.

Depois de quase dois anos na SIC, a apresentadora decidiu regressar à "casa mãe". Em comunicado, a agência Notable sublinha que "Cristina mostrará novas facetas da sua atividade profissional, para além da conhecida enquanto apresentadora". O regresso à "casa de origem" acontece dois anos depois da sua ida para a SIC, "prevendo-se o início de funções a 1 de setembro de 2020".

Em comunicado, a Media Capital frisa que é com "grande satisfação que dá conhecimento público que a TVI acaba de acordar com Cristina Ferreira a sua contratação como Diretora de Entretenimento e de Ficção".

"Este regresso à sua casa de sempre enche-nos de satisfação. Cristina Ferreira é querida dos portugueses e esta contratação reforça a estratégia do Grupo Media Capital de estar mais próximo das suas audiências, enriquecendo as áreas de Entretenimento e de Ficção do Canal", afirmou Manuel Alves Monteiro, Administrador Delegado do Grupo Media Capital.