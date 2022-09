Na edição desta semana, a revista Sábado revela quanto ganham, em média, os apresentadores de televisão portugueses. Cristina Ferreira lidera o ranking, recebendo cerca de 216,6 mil euros brutos por mês (2,6 milhões euros anuais divididos por 12 meses, tendo um contrato de prestação de serviços), segundo os dados de imprensa especializada e fontes contactadas pela publicação.

Além de apresentadora, Cristina Ferreira é diretora de entretenimento e ficção da Estação de Queluz de Baixo.

Em segundo lugar surge Manuel Luís Goucha. O apresentador do programa das tardes da TVI ganha 50 mil euros por mês, mas poderá ser aumentado com a possível renovação do contrato. Já Júlia Pinheiro, da SIC, recebe 25 euros mensalmente.

Na RTP1, Catarina Furtado e Fernando Mendes são os apresentadores mais bem pagos, recebendo 20 mil euros brutos por mês. Já Tânia Ribas de Oliveira ("A Nossa Tarde"), Jorge Gabriel ("Praça da Alegria") e José Carlos Malato recebem 10 mil euros mensalmente.