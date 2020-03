Nestas semanas em que pedem aos cidadãos que fiquem em casa para prevenir a propagação do novo coronavírus, a televisão e os serviços de streaming podem ser uma boa companhia. Há várias semanas que a Netflix partilha o top de conteúdos mais vistos na plataforma em cada país.

Durante o fim de semana (14 e 15 de março), Elite foi o conteúdo mais assistido no serviço de streaming. A série espanhola, que estreou a sua terceira temporada na sexta-feira, ocupou o primeiro lugar durante todo o fim de semana.

No topo do ranking tem estado também "Toy Boy" - a série já estreou em 2019, mas só chegou à Netflix no final de fevereiro de 2020. A produção espanhola protagonizada por Jesús Mosquera, Cristina Castaño, María Pedraza e José de la Torre conta com 13 episódios e acompanha um stripper.

Já a série documental "Pandemic: Como Prevenir uma Pandemia" ocupou o quarto lugar, ficando atrás do filme "Spenser Confidential" (3º).

Top 10 em Portugal (dados da manhã de segunda-feira):

1. Elite (série)

2. Toy Boy (série)

3. Spenser Confidential (filme)

4. Pandemic: Como Prevenir uma Pandemia (série documental)

5. Lost Girls (filme)

6. Riverdale (série)

7. Love Is Blind (reality show)

8. Go Karts (filme)

9. Fala-me de um dia perfeito (filme)

10. No Meu Bairro (série)