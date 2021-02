"Vinte e oito anos de vida de uma estação é um facto assinalável. Visto a esta distância parece uma vida inteira, como se a TVI tivesse sempre feito parte da escolha dos portugueses. Recuando ao início é curioso perceber que não chegou logo a todos os pontos do país. Na Malveira, durante um tempo, não existia a 4. Mas quando se instalou depressa se percebeu que estava perto", recorda Cristina Ferreira em nota enviada ao SAPO Mag.

Para celebrar os 28 anos da vida da TVI, o canal está a preparar o especial "Parabéns, Portugal". Ao SAPO Mag, o canal adianta em primeira mão que a emissão vai contar com a participação de caras "da informação e do entretenimento" da TVI e das rádios da Media Capital. "Ao longo do dia de sábado, assinalamos a data fazendo um périplo pelo país em busca de bons motivos para pôr os espectadores a sorrir", sublinha a estação.

"Parabéns, Portugal" vai estar no ar entre as 10h00 e 20h00 e vai "andar pelo país" - "A partir da TVI, em Queluz, mas também a partir de Lisboa, Porto, Ponte de Lima, Covilhã, Reguengos de Monsaraz e Tavira, sem esquecer os arquipélagos da Madeira e dos Açores", adianta a estação.

No total, a TVI vai contar com "20 câmaras espalhadas por Portugal".

De Cristina Ferreira a Manuel Luís Goucha: quem vai participar na emissão?

O especial de entretenimento e informação vai juntar 30 caras do canal, que durante as noves horas de emissão "vão estar espalhadas por todo o país". Cristina Ferreira, Maria Cerqueira Gomes, Nuno Eiró, Ruben Rua, Maria Botelho Moniz, Manuel Luís Goucha, Santiago, Mónica Jardim, Alice Alves, Cláudio Ramos e Rita Pereira serão alguns dos apresentadores.

"Muitas atuações musicais com atuações de artistas portugueses dos mais variados géneros, entre eles, uma das maiores cantoras contemporâneas que vai cantar para o país inteiro no fecho do 'Jornal das 8'. E porque é dia de festa, em estúdio assinalaremos a data com grandes atuações musicais, humor, diversão, alegria e todos os outros ingredientes que não podem faltar numa festa de aniversário", acrescenta a TVI.

No sábado, o "Jornal da Uma" vai ser apresentado em quatro cenários em simultâneo, com quatro jornalistas em regiões diferentes: João Fernando Ramos estará na Covilhã; Sara Pinto em Tavira; Ana Sofia Cardo em direto de Reguengos; e Lurdes Baeta estará em Ponte de Lima. Já o "Jornal das oito" vai ser emitido em simultâneo no Porto, com a apresentação de Pedro Mourinho, e em Lisboa, com José Alberto Carvalho.

Segundo o canal, o principais objetivos são "reforçar o posicionamento da TVI junto de um Target mais abrangente", “convidar todos os portugueses a darem os parabéns à TVI” e “promover a emissão especial do dia de aniversário”.

A estação de Queluz de Baixo vai ainda apostar em várias ações para "envolver todo o grupo na celebração". "Vamos criar uma mancha de conteúdos com uma mensagem de aniversário, que integre todas as nossas plataformas, as redes do universo de caras e também entidades terceiras que tenham uma ligação direta ao nosso negócio", explica o canal.

"Será uma viagem imperdível, na companhia de muitos dos rostos da estação. Em dia de aniversário, a informação e o entretenimento da TVI unem-se para criar uma emissão única em que percorremos Portugal de lés a lés, de helicóptero, de comboio, de barco, de balão ou a pé, descobrindo e partilhando boas histórias, lugares incríveis e dezenas de sugestões que revelam o muito que há por viver e descobrir ‘cá dentro', quando pudermos voltar a sair de casa e a dar uso ao verbo ‘ir'", sublinha a TVI em comunicado enviado ao SAPO Mag, adiantando que "será dada especial atenção à forma criativa como tantos portugueses têm trocado as voltas às dificuldades".

Os convidados do programa também "levarão até ao estúdio um pouco de Portugal, fazendo-se acompanhar de algo ou alguém relacionado com as suas origens". "Neste dia, estamos focados no melhor que o presente tem para nos oferecer e de olhos postos num futuro que acreditamos todos que será uma oportunidade única para nos reinventarmos e reconectarmos, dando ainda mais valor ao que é nosso", frisa a estação de Queluz de Baixo.

"A TVI é família"

Para Cristina Ferreira, "a TVI foi sempre a estação que esteve mais perto do povo". "Portugal na sua pequenez é tão vasto nas diferenças das suas gentes que me arrisco a dizer que a estação, da qual orgulhosamente faço parte, cedo percebeu para quem falava. Conhecer o público que nos abre as portas de casa é meio caminho andado para lhes sermos família. E esse foi sempre o entendimento de quem nos vê, a TVI é família. Uma família sem medo de falar, brincar, arriscar, sem vergonhas e preconceitos. Por esta altura do ano as célebres galas de aniversário juntavam rostos que se mostravam na sua verdade a milhões de pessoas", lembra.

créditos: DIOGO ALMEIDA

No texto, a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI sublinha ainda que, "este ano, mais do que nunca a televisão tem um papel fundamental na sua missão de entreter e informar": "Tem sido um ciclo de resistência de todos e, por isso, juntos, como se canta no hino, vamos, em data de aniversário celebrar Portugal e os portugueses".

"Os parabéns da estação são os parabéns a um país que precisa de esperança e de alento. São o futuro na palma da mão. São o aconchego de quem tem na TVI a companhia que lhe falta em casa. Vamos ao longo de todo o dia celebrar o melhor que temos. Dentro e fora de portas. Todos numa só canção cuja letra continuamos a escrever desde 1993. Parabéns, Portugal", remata.