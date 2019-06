A iniciativa Passaporte, projecto criado por Patrícia Vasconcelos e promovido pela Academia de Cinema Português, continua a contribuir para que actores portugueses integrem produções internacionais.

"Todos os anos, desde há quatro anos a esta parte, a Academia de Cinema Português revela actores portugueses aos mais influentes casting directores mundiais", explica a Academia. Joana Ribeiro, Nuno Lopes, Ana Padrão e Paulo Pires são alguns dos atores que vão fazer parte de séries internacionais este ano.

Nuno Lopes vai dar vida a uma das personagens principais de "White Lines", a nova série da Netflix, assinada por Álex Pina, criador de "La Casa de Papel". A produção tem assinatura da Left Bank Pictures, responsável pela série da Netflix "The Crown".

Paulo Pires também irá fazer parte do elenco da série que será rodada em Espanha, até meados de outubro. Ambos os atores foram escolhidos através da iniciativa Passaporte.

"The Dark Tower", a nova produção da Amazon Studio, uma adaptação da série literária de Stephen King, vai contar com Joana Ribeiro no papel principal. Ana Padrão também fará parte do elenco da nova série." A directora de casting Priscilla John conheceu as actrizes portuguesas no âmbito da iniciativa Passaporte", explica a Academia em comunicado.

A quinta edição do Passaporte irá acontecer no mês de maio de 2020.