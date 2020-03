Depois da saída de Judite Sousa em novembro, nas últimas semanas foram vários os jornalistas da TVI que anunciaram que iriam deixar o canal.

Paula Magalhães e Constança Cunha e Sá já confirmaram e comentaram a sua saída do canal. Segundo a TV 7 Dias, o jornalista João Maia Abreu e Jorge Nuno Oliveira também vão sair do canal.

De acordo com a publicação, antes da entrada dos novos acionistas (Cofina), o canal deverá negociar a saída de outros jornalistas mais antigos e mais bem remunerados.

Nas redes sociais, Constança Cunha e Sá explicou a todos a que a "seguem ou não" e que a "apoiaram nestes últimos tempos" os motivos da sua saída do canal. "Antes de mais, quero agradecer a todos os que me apoiaram na minha saída da TVI e que me enviaram mensagens tão simpáticas a que eu, por mais que me esforce, não consigo corresponder. Muito obrigada por tudo", escreveu.

"Devo um esclarecimento a todos os que me seguem ou não e que me apoiaram nestes últimos tempos. Saí da TVI, que durante muitos anos foi a minha casa, por uma questão de dignidade, saúde mental e higiene. Nunca acabaria a minha vida profissional a trabalhar para a Cofina. Lamento", frisou a jornalista e comentadora.

Já Paula Magalhães, jornalista e pivot, anunciou a sua saída da TVI esta sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Na sua conta no Facebook, a jornalista relembrou que esteve 27 anos no canal de Queluz de Baixo.

"27 anos. Termino hoje mais um ciclo. Deixo a TVI com a noção que foram anos felizes e intensos. Balanço sempre positivo. Os amigos são para sempre! Grata por terem estafo comigo", escreveu a jornalista nas redes sociais.