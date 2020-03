Depois da primeira temporada, em que avós receberam em suas casas jovens com idade para serem seus netos, a SIC decidiu apostar numa nova edição de "Amigos Improváveis", desta vez com famosos. Nel Monteiro e a mulher, Juju, Io Appolloni, Graça Peralta, Fernando Póvoas e Manuela Marle são os convidados da experiência social.

"Em 'Amigos Improváveis - Famosos', levaremos cada jovem participante a habitar numa casa com uma cara bem conhecida do público e juntos irão conviver e partilhar o dia-a-dia, aprendendo com as suas diferenças e – quem sabe – encontrando semelhanças nas coisas mais importantes da vida", explica a SIC.

No primeiro episódio, Nel Monteiro e a mulher, Juju, Io Appolloni, Graça Peralta, Fernando Póvoas e Manuela Marle conheceram alguns dos jovens que se inscreveram no programa.

Veja aqui o programa.