Ljubomir Stanisic vai estrear-se como ator na nova série da SIC. "O Clube" fará parte do catálogo do serviço de streaming OPTO, que será lançado a 24 de novembro. Sara Matos, Margarida Vila-Nova e Vera Kolodzig são as protagonistas da produção.

"'O Clube' é uma série dramática que acompanha a noite da capital, onde a sensualidade e o sexo se misturam com a política, a segurança, os negócios e o glamour. Um Clube no centro da cidade, conhecido pelo luxo, pelas mulheres extraordinárias, pela sensualidade, sofisticação e sobretudo confidencialidade… e também pelo bife do lombo", explica o canal na sinopse da série.

O clube, local central da ação, é "frequentado por políticos, empresários, artistas e jogadores de futebol" e investe na exclusividade e no segredo. "É um negócio familiar, gerido à antiga, que proporciona aos seus clientes o convívio com mulheres bonitas, sofisticadas, disponíveis e caras. Não é uma casa de alterne, não é um clube de sexo, mas são mais as vezes em que as raparigas saem com um cliente para um hotel de 5 estrelas e regressam a meio da noite, do que as noites em que apenas se dança", avança a SIC.